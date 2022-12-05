Среднемесячная зарплата в Иркутской области составляет 61 473 рубля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иркутскстат вновь опубликовал актуальные данные о доходах жителей Приангарья. Так, среднемесячная начисленная заработная плата среди сотрудников организаций равна 61 473 рублям. Больше всех традиционно за свой труд получают работники в сфере добычи полезных ископаемых - это 113 442 рубля. Меньше всего - в сфере предоставления услуг. В среднем в этом сегменте можно заработать 33 467 рублей в месяц. Таковы результаты на сентябрь 2022 года.

- Работники торговли, гостиниц и общественного питания, а также занятые в сфере недвижимости получают 34-38 тысячи рублей, - говорят специалисты Иркутскстата.

Фото: Иркутскстат

При этом, по предварительной оценке, в 3 квартале текущего общий доход населения Приангарья составил 247,4 миллиарда рублей и увеличился на 15% по сравнению с периодом с июля по сентябрь 2021 года. Расходы же составили 226,6 миллиарда рублей. На товары и услуги в Иркутской области тратились немного меньше, чем в прошлом году (на 5%).

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о подорожании аренды квартир. По данным, на ноябрь 2022 года, средняя "однушка" в России стоит 17 535 рублей в месяц, за октябрь прирост составил +0,7%. "Двушки" стоят 23 259 рублей (+0,8%), «трешки» – 30 008 рублей (+0,8%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо. Сообщение о нападении крысы на подростка в больнице Бодайбо оказалось ложным. (подробности)

Палец отлетел в сторону: что стало с семиклассником, которого покалечило дверью в школе. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08