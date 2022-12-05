В Иркутской области осудят гида, по чьей вине на Байкале едва не утонули 8 туристов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье завершено расследование дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 17 августа текущего года хозяин самодельного маломерного судна, а точнее катамарана с подвесным мотором, предложил провести водную экскурсию для 8 человек. За прогулку вдоль юго-восточного берега острова Ольхон сибиряк взял с каждого клиента оплату, однако вместо обещанных впечатлений, люди едва не утонули, так как катамаран сломался на части. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Байкало-Ангарским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

Свою вину неудачливый гид полностью признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо. Сообщение о нападении крысы на подростка в больнице Бодайбо оказалось ложным. (подробности)

Палец отлетел в сторону: что стало с семиклассником, которого покалечило дверью в школе. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08