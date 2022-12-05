6 лет колонии назначили жителю Иркутска за убийство родного брата Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Приангарья суд вынес решение по делу об убийстве. 30 ноября этого года ссора, закончившаяся поножовщиной, произошла между родными братьями. Один из них несколько раз пырнул второго ножом и ударил молотком. Травмы оказались не совместимы с жизнью. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда.

- В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, - рассказали в суде. - Потерпевшей по уголовному делу была признана мать подсудимого и погибшего, которая пояснила, что между сыновьями часто происходили конфликты и драки, поскольку погибший страдал наркозависимостью и постоянно требовал денег, она его боялась, а подсудимый заступался за нее.

В связи с показаниями матери ее сыну было назначено 6 лет исправительной колонии строгого режима.

Напомним, СК Бурятии закончил расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении пенсионера-инвалида. 62-летний мужчина жил в селе Оронгой вместе со своим взрослым сыном. Из-за своего состояния пенсионер нуждался в постоянном уходе, а значит - присутствии родственника и тесном с ним контакте. Но сын плохо выполнял свои обязанности: он пил, дебоширил и оскорблял отца. В один момент инвалид не выдержал такого отношения.

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