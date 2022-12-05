Строительство больницы продолжается в селе Тангуй Братского района. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На севере Приангарья продолжается строительство больницы. Речь идет о новом двухэтажном здании в селе Тангуй Братского района, на возведение которого из регионального и федерального бюджета выделили 560 млн рублей. Специалисты провели заливку всех блоков полов, монтаж наружных сетей, а также монтаж и установку колон третьего блока для перекрытий второго этажа. Работы идут в соответствии с графиком. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В составе медучреждения запланирована поликлиника на сто посещений в смену, - подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. - Строительство нового здания улучшит доступность всех видов медицинской помощи для жителей не только поселка Тангуй, но и населенных пунктов Александровка, Добчур, Зарбь, Ходобок, Бада, Прибрежный, Карай, Кардой, Чистяково и Луговой.

Напомним, открытие центра гемодиализа в городской больнице ожидают пациенты из Усть-Илимска. Заместительная почечная терапия уже доступна в 14 медучреждениях Приангарья. Еще один появится здесь в конце 2023 года. Врачи и остальной медперсонал пройдут обучение профилю «нефрология». В настоящее время более тысячи жителей региона, находящихся на гемодиализе, ежемесячно получают около 15 тысяч рублей.

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