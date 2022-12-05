Новая тропа на первый водопад реки Кынгарга открылась в Аршане. Фото: администрация Тункинского района

Лестница из прочных металлических каркасов появилась в Аршане на новой тропе на первый водопад реки Кынгарга. Излюбленное место туристов в Тункинской долине стало безопаснее и живописнее. Длина маршрута - 800 метров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации района.

- Первым туристам понравились красивые беседки, скамейки, элементы ландшафтного дизайна, - отмечают в администрации Тункинского района. - Они органично вписаны в ландшафт реки, ее скал и береговой линии.

Также в работах по благоустройству принимали участие специалисты Тункинского национального парка.

Напомним, тропу к первому водопаду закрыли на реконструкцию осенью текущего года. В планы входило обустройство трех смотровых площадок и одной информационной, мест для отдыха, туалетов, а также установка лестниц на каждом спуске и подъеме. Проект реализовывают в рамках федерального проекта.