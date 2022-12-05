4 человека погибли, 41 пострадал на дорогах Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшую неделю, с 28 ноября по 4 декабря, на дорогах Иркутской области было зарегистрировано 41 ДТП, в которых 4 человека погибли, 41 человек получил травмы. Некоторым из них понадобилась помощь медиков. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил проезда пешеходного перехода -6; несоответствие скорости конкретным условиям движения - 6; нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 5; а также несоблюдение требований дорожных знаков - 2, - отмечают в Госавтоинспекции региона.

С пятницы по воскресенье свыше 2,5 тысяч нарушителей ПДД остановили инспекторы ГИБДД во время рейдов, которые проходили во всех районах области. Стоит отметить, что только в областном центре количество лихачей составило более 400 человек. 70 из них сели разуль пьяными.

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