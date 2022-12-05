Городской центр «Речники» открыли в Усть-Куте Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Куте свои двери для отдыхающих открыл центр «Речники». Этого горожане ждали с мая. В прошлом году объект стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проекта потратили 117,9 млн рублей. Это деньги федеральной премии, а также областного и местного бюджетов. Кроме того, свои средства вложили инвесторы.

- Был на объекте в ноябре, тогда работы близились к завершению. Вчера центр открылся, - поделился в соцсетях Игорь Кобзев. - Территория включает в себя площадь перед одноименным домом культуры, сквер памяти у памятника Владимиру Ленину, а также выделенную территорию для отдыха, детскую и спортивные площадки.

Помимо сцены для городских праздников и арт-объектов, на территории расположена парковка.

Напомним, на севере Приангарья продолжается строительство больницы. Речь идет о новом двухэтажном здании в селе Тангуй Братского района, на возведение которого из регионального и федерального бюджета выделили 560 млн рублей. Работы идут в соответствии с графиком.