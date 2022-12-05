2,5 тысячи нарушителей ПДД остановили на дорогах во время рейдов в Иркутской области

Чаще всего нарушают правила пересечения сплошной линии и перевозки детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области проходят рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Полицейские останавливают тех, кто превышает скорость, пересекает сплошную линию и не пристегивает ремень. Но особый акцент сделали на нетрезвых водителях: прав лишили 70 автомобилистов, при этом каждый седьмой сел за руль пьяным во второй раз.

- Кроме того, инспекторы ДПС отмечают, что среди других нарушений, относящихся к категории опасных, чаще всего автомобилисты нарушают правила выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перевозки несовершеннолетних пассажиров, - рассказали в ГИБДД Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что за прошедшую неделю в Иркутске и районе два человека погибли в автоавариях, еще 26 получили травмы. Всего произошло 27 ДТП.

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