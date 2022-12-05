Блогер военного канала ответит за оправдание терроризма перед судом Иркутска

Дома у сибиряка нашли иностранные деньги и странные знаки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутске задержали 51-летнего сибиряка по подозрению в публичном оправдании терроризма. Он вел ТГ- и видеоканалы военной тематики, в которых поддержал преступления террористической направленности. За это он стал фигурантом уголовного дела, сообщает СК и МВД Иркутской области.

- Чтобы расположить к себе своих подписчиков, блогер утверждал, что имеет краповый берет и боевые награды, а также находился в плену, где получил ранение. Мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и не имеет отношения к военной службе. Кроме того, ранее он неоднократно был судим, - рассказали в следственном комитете региона.

У иркутянина забрали видеооборудование и компьютер, а также символику, которая по предположению является экстремистской. Также у мужчины были запасы иностранной валюты. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, подозреваемого поместили под домашний арест.