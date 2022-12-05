Имена победителей конкурса парламентских журналистов Иркутской области назовут 15 декабря

Имена победителей ежегодного областного конкурса парламентских журналистов назовут 15 декабря.

Экспертный совет определил победителей. Совет оценивал работы, которые были заявлены на участие в ежегодном областном конкурсе на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области.

В состав Экспертного совета, возглавляемого председателем ЗС Александром Ведерниковым, вошли представители всех постоянных депутатских объединений областного парламента, а также председатель Общественного совета при ЗС Алексей Соболь и председатель Молодежного парламента при ЗакСобрании Иван Комельков.

Победители определены в десяти номинациях конкурса: пять из них среди областных печатных сетевых и электронных средств массовой информации, две среди районных и три – для всех видов СМИ. Кроме того, эксперты определили еще десять номинантов для поощрения специальными призами. Журналистские работы оценивались по итогам работы за 2021 год. Имена лауреатов будут объявлены на церемонии вручения призов, которая состоится 15 декабря 2022 года.

Всего на конкурс было подано 88 заявок от более чем 30 СМИ. Традиционно наибольшее количество заявок - 22 поступило в номинацию «Лучший цикл материалов о депутатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации».