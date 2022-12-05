Стелу 70-летия микрорайона установят на Синюшиной горе в Иркутске в 2023 году

Всего в Свердловском округе реализуют четыре проекта благоустройства в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске на горе Синюшиной установят большую стелу к 70-летию микрорайона. Работы проведут по программе "Народные инициативы" в 2023 году, жители Свердловского округа сами выбрали реализацию этого проекта. Стелу расположат на улице Рябикова. Об этом сообщает комитет по управлению Свердловским округом областного центра.

- Среди победителей также создание неонового арт-объекта «Глазково» в роще «Звездочка». Смотровая площадка на пересечении улиц Звездинская и Челнокова обустроена в 2021 году. Установка нового объекта завершит комплекс благоустройства данной территории, - рассказали в пресс-службе.

По программе было много номинаций, в каждой из которых свой победитель. Всего в 2023 году в округе благоустроят четыре общественных пространства.