Резкий рост заболеваемости ОРВИ до 25,5 тысячи человек выявили врачи Иркутской области

18,8 тысячи из зараженных - дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики Иркутской области предупредили население о том, что за последнюю неделю выявили активный рост заболеваемости ОРВИ. За семь дней врачи приняли 25,5 тысячи пациентов с симптомами ОРВИ: температурой, кашлем, заложенностью носа и так далее. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Установлена циркуляция вируса гриппа. За прошедшие две недели зарегистрировано 5 случаев у непривитых граждан, - рассказали в ведомстве.

При этом прививочная кампания от гриппа шла с начала осени, десятки тысяч сибиряков получили к нему иммунитет. Среди зараженных ОРВИ за неделю 18,8 тысячи человек - дети разных возрастов. Они подцепляют болезни в школах, детских садах и секциях.

В Роспотребнадзоре призвали родителей не водить ребенка в образовательные учреждения и на массовые мероприятия, если у него появились признаки ОРВИ. Он сам будет чувствовать себя хуже и выздоравливать медленнее, а также может заразить других.