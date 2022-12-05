Штормовое предупреждение объявили из-за метели и снежного наката в МЧС Иркутской области

На Байкале ветер будет переходить в ураганный Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Штормовое предупреждение объявило МЧС Иркутской области на основании прогноза синоптиков на 6 декабря. По данным ведомства, местами в регионе ветер усилится до 18 метров в секунду, переходя в ураган. На дорогах из-за метели образуется снежный накат.

- По озеру Байкал ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, по южной части местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, по средней части озера местами порывы до 25-30 метров в секунду, - рассказали в ведомстве.

Из-за неблагоприятных погодных условий туристов призвали отказаться от пеших прогулок и выездов на акваторию Байкала. Есть большая вероятность несчастных случаев из-за низкой видимости и холода.