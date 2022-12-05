Соревнования по каратэ провела «Федерация Киокусинкай» в ДС «Труд» в Иркутске

Фото: «Федерация Киокусинкай»

В Иркутске провели масштабные соревнования по каратэ по инициативе областной общественной организации «Федерация Киокусинкай». Мероприятие прошло под названием «Восточный рубеж» и собрало в городе спортсменов из 25 регионов России.

- Регионы представили 427 спортсмена, среди которых 2 Мастер спорта международного класса, 9 Мастеров спорта России и 79 кандидатов в мастера спорта. Среди них чемпионы и призеры Международных соревнований, Чемпионата, Кубка и Первенства России. Спортсмены разыграют 57 комплектов наград в весовых категориях, ката и ката-группе, - рассказали в организации корреспондентам "КП-Иркутск".

Соревнования состоялись в ДС «Труд», главной спортивной площадке города. Церемония открытия состоялась 4 декабря, скоро подведут итоги состязаний и назовут победителей.