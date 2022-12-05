Заседание координационного совета по туризму прошло в Иркутске

Заседание координационного совета прошло в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Специалисты мэрии, представители организаций индустрии гостеприимства и депутаты Думы Иркутска встретились на заседании координационного совета по туризму.

– В этом году муниципалитет стал победителем конкурса Ростуризма по разработке туристического кода центра города. На реализацию проекта «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала» в 2023 году получим 215 миллионов рублей. Кроме того, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» одобрена федеральная субсидия в размере 37 миллионов рублей на проведение мероприятий проекта «Ледовый город – «Счастье чистой воды», – отметил вице-мэр города Дмитрий Ружников.

Представители гостиничного бизнеса высказали свои предложения по развитию инфраструктуры. Так, в нашем регионе работает 137 гостиниц, 6 апарт-отелей, 3 санатория и 44 хостела. Большая часть из них сконцентрирована у Байкала, поскольку туристы из других регионов и стран едут именно туда. Отельеры предлагают строить объекты для размещения в соседних в Иркутском городах, чтобы разгрузить байкальские отели и познакомить гостей с окрестностями озера. Особое внимание стоит уделить оборудованию номеров для женщин с детьми, поскольку именно они составляют основу турпотока.

Все высказанные предложения будут учтены специалистами комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города.