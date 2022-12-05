1700 тонн снега расчистили на улицах Иркутска за два прошедших дня

За два дня из Иркутска вывезли 1700 тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают уборку снега по улицам города, для этого используют разные виды спецтехники. В том числе новый лаповый снегопогрузчик, который с помощью лопастей, которые напоминают лапы животного, загребает снег и отправляет его в специальный отсек. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Сегодня лаповый снегопогрузчик в течение дня работал на улице Советская. Накануне комплекс задействовали для уборки на Байкальской. Минувшей ночью во всех районах города было выведено 65 единиц спецтехники. За предыдущие сутки и сегодняшний день вывезено более 1700 тонн снега, - рассказали в мэрии.

Снег очищают с проезжих частей, тротуаров, а на спусках обрабатывают асфальт специальными смесями против образования льда. А за уборку дворов многоквартирных домов ответственны управляющие компании.