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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:35

Два дома в поселке Артемовский подключили к отоплению после коммунальной аварии

Прокуратура продолжает держать ход восстановительных работ на контроле
Дарья БОЛЕСОВА
Коммунальная авария произошла 26 ноября

Коммунальная авария произошла 26 ноября

Фото: Прокуратура Иркутской области

В поселке Артемовский Бодайбинский районе Иркутской области начали подключать дома к отоплению после коммунальной аварии. Власти пообещали вернуть тепло в квартиры за неделю, сейчас подключили только 2 дома из 12. Несколько семей переехали на другую жилплощадь на время восстановительных работ. Об этом сообщает прокуратура Приангарья.

- Установлено, что две семьи были переселены из размороженных жилых домов поселка в муниципальный жилищный фонд, однако договоры социального найма в нарушение требований жилищного законодательства с ними не были своевременно заключены. Нарушения устранены, администрацией Артемовского городского поселения с гражданами оформлены договорные отношения, - рассказали в ведомстве.

В трех домах заменяют разорвавшиеся от перепада давления батареи, после этого их смогут подключить к отоплению. Напомним, против главы поселения возбудили уголовное дело за халатность.