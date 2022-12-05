Два дома в поселке Артемовский подключили к отоплению после коммунальной аварии

Коммунальная авария произошла 26 ноября Фото: Прокуратура Иркутской области

В поселке Артемовский Бодайбинский районе Иркутской области начали подключать дома к отоплению после коммунальной аварии. Власти пообещали вернуть тепло в квартиры за неделю, сейчас подключили только 2 дома из 12. Несколько семей переехали на другую жилплощадь на время восстановительных работ. Об этом сообщает прокуратура Приангарья.

- Установлено, что две семьи были переселены из размороженных жилых домов поселка в муниципальный жилищный фонд, однако договоры социального найма в нарушение требований жилищного законодательства с ними не были своевременно заключены. Нарушения устранены, администрацией Артемовского городского поселения с гражданами оформлены договорные отношения, - рассказали в ведомстве.

В трех домах заменяют разорвавшиеся от перепада давления батареи, после этого их смогут подключить к отоплению. Напомним, против главы поселения возбудили уголовное дело за халатность.