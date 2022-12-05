Съемки фильма «Маршрут Иркутск - Новый год» закончили в начале декабря в Иркутске

Съемки проходили в очень активном темпе. Фото: Burkalo production

В Иркутске закончили съемки материала для фильма «Маршрут Иркутск - Новый год» с актерами Андреем Свиридовым и Сергеем Степиным. Об этом «КП-Иркутск» рассказали в пресс-службе Burkalo production, продюсерской компании.

- За 2 недели мы сменили 17 локаций. В самой массовой сцене одновременно на площадке присутствовало 82 человека. Семь из двенадцати смен были ночными - честно вам скажу, достаточно серьезное испытание для всех членов съемочной группы. Большей частью нам приходилось спать по 4-5 часов, а потом вновь собираться на съемки, - поделился впечатлениями генпродюсер компании Роман Буркало.

Жители Иркутска смогут узнать родные улицы во время просмотра фильма, премьера которого назначена на вечер 31 декабря.