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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:46

Центр оптимизации госуслуг для их круглосуточного получения создали в Иркутской области

Большинство услуг можно получить через электронные ресурсы
Дарья БОЛЕСОВА
Потребность оперативного получения госуслуг обострилась во время начала частичной мобилизации в регионе

Потребность оперативного получения госуслуг обострилась во время начала частичной мобилизации в регионе

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области создали центр оптимизации гос- и муниципальных услуг для населения. Он теперь работает на базе МФЦ региона и предназначен для предоставления помощи и услуг сибирякам круглосуточно и без выходных. Соответствующее распоряжение создать такие центры подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Большинство услуг можно будет получать в электронном виде, необходимость в личном посещении органов власти отпадет, так как весь процесс, от подачи документов до получения результатов, будет проходить удаленно, - объяснил первый заместитель Председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Напомним, потребность оперативного получения госуслуг обострилась во время начала частичной мобилизации в регионе. Нужно было получать государственные выплаты, оформлять новые документы и многое другое.