До 7 лет колонии грозит жителю Братска за кражу телевизора на глазах хозяйки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 7 лет колонии грозит жителю Братска за кражу телевизора. Потерпевшей стала женщина с ограниченными возможностями. Мужчина незаметно взял у сиделки ключи от квартиры ее подопечной и на глазах хозяйки вынес технику стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С помощью видеонаблюдения, которое находилось в жилище, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и в кратчайшее время задержали его, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье "Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище" завершено, а его материалы направлены в городской суд.

Напомним, в Приангарье следователи СК раскрыли очередное дело из архива, однако примечательно в этом случае то, что задержанный 7 лет как признан…мертвым. С 2010 года житель Усть-Илимска находился в розыске. Мужчина был главным подозреваемым в убийстве знакомого, в компании которого он выпивал алкоголь. Однако в 2015-м году его семья через суд добилась, чтобы родственника признали усопшим. Но расследование на этом не прекратилось.

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