Житель Иркутска поссорился с любимой, ударил ножом таксиста и угнал его машину Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

В столице Приангарья полицейские задержали подозреваемого в нападении на таксиста по горячим следам. Это произошло вечером 1 декабря. Пассажир не только несколько раз ударил водителя ножом в спину, но и угнал его автомобиль. Спустя несколько часов после сообщения о пострадавшем, которое поступило из больницы в дежурную часть, беглеца задержали и доставили в отдел. Оказалось, что буйному клиенту 22 года, при этом он уже был ранее судим, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подозреваемый помещен под стражу, - отмечают в ведомстве.

Оказалось, что в момент нападения парень был очень пьян. Как он рассказал оперативникам, поссорившись с любимой девушкой, молодой человек решил выпить горячительного, после чего вызвал такси, не имея при себе денег. Когда водитель понял, что оплаты не будет, то начал кричать. Тогда хмельной иркутянин вытащил из барсетки новый кухонный нож и ударил обидчика.

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