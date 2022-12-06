Иркутск вспоминает авиакатастрофу Ан-124 «Руслан» в Иркутске 6 декабря 1997 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 декабря 2022 года, Иркутск вспоминает жертв страшной авиакатастрофы 1997 года. Ровно 25 лет назад военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» рухнул на жилой дом в микрорайоне Иркутск-2. В момент авиакатастрофы он выполнял рейс Москва - Иркутск - Владивосток - Камрань. Поднявшись в воздух, у самолета отказали сразу три двигателя, после чего он резко начал терять высоту.

Позже выяснилось, что летчики пытались не задеть жилые высотки, но крыло самолета зацепило двухэтажное деревянное здание. От этого «Руслан» развернуло, и он упал прямо на дом по улице Гражданской, 45, а его огромный хвост остался на пятиэтажке по улице Мира. Погибли все, кто был на борту: 8 членов экипажа и 15 пассажиров, а также 49 человек на земле, из них 14 детей… Многих спасла случайность. В субботний день люди уехали из дома, кто в гости, кто по делам.

Напомним, "Комсомолка" рассказывала о том, как сегодня складывается жизнь семьи Милешиных, которая чудом выжила, при падении на их дом военного самолета Су-30 во время летных испытаний. Это произошло 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Оба пилота, которые находились в кабине, погибли.