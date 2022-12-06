Какие рыбу и мясо выбирают иркутяне. Фото: ООО «Маяк»

Компания «Слата» постоянно исследует предпочтения покупателей и в составлении ассортимента старается им соответствовать. В полной мере это относится к мясу и рыбе.

- С ноября в наших магазинах появились свинина «Сибагро» и «Мираторга», говядина «Мираторга» и Ангарского мясокомбината, индейка «Инди», - рассказала коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева.

Покупатели предпочитают продукцию местных производителей, а благодаря постоянным акциям и скидкам приобретать их в «Слате» выгодно.

- Этот год непростой для всех, а для покупателей тем более, приходится постоянно экономить. Мы это понимаем и со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы был хороший выбор продукции на любой кошелек, а также увеличиваем акции. Так, доля промо на охлажденное мясо по отношению к прошлому году выросла на 16 пунктов, с 24% до 40%, и расширено предложение, - добавила Ирина Береснева.

В рыбном гастрономе в сети «Слата» отмечают, что наибольшей популярностью у покупателей пользуются горбуша и сельдь. Рыбу чаще выбирают холодного копчения, чуть реже - соленую и вяленую. Приятная новость: в магазинах «Слата» удалось сохранить акционную цену на красную икру на уровне прошлого года! Кроме того, в преддверии Нового года в среднем в два раза вырос спрос на кету, нерку, форель и палтус.