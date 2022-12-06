Трубу прорвало в многоэтажном доме в иркутском микрорайоне Ново-Ленино Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ленинском округе Иркутска специалисты работают на месте коммунальной аварии. В доме по улице Баумана прорвало трубу, из-за чего воды вышла на проезжую часть. Жители девятиэтажки временно остались без водоснабжения, как горячего, так и холодного. Эту информацию подтверждают в пресс-службе администрации города.

Отопление в квартирах, несмотря на аварию, работает. Также был организован подвоз воды по графику.

Дорожные службы занимаются очисткой проезжей части от воды и наледи.

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