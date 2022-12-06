128 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На территории Приангарья продолжается борьба с COVID-19. За минувшие сутки сразу 128 жителей региона заразились коронавирусом. Так, по данным на 6 декабря, официально подтверждено 354 388 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8829 (+1) летальных случаев, 895 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

При этом с начала пандемии с коварной инфекцией справились 349 267 человек.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 остается вакцинация. Не забывайте своевременно посещать прививочные пункты.

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