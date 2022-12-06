Владельца продуктовых магазинов осудят за неуплату 8,5 млн рублей налогов в Иркутске Фото: Анастасия Осипова

42-летний бизнесмен из Иркутска ответит в суде за неуплату налогов. Речь идет о долге на сумму более 8,5 миллионов рублей. Как установили следователи, с 2018 по 2020 год владелец магазинов продуктов и спиртного, не желая расставаться с деньгами, внес в налоговые декларации ложные данные о количестве и площади торговых точек. Тем самым он незаконно "сэкономил" крупную сумму. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Прокуратурой в интересах Российской Федерации заявлен иск о взыскании причиненного преступлением ущерба, - рассказали в ведомствах. - В качестве обеспечительных мер в ходе расследования следователями СК на нежилое помещение и денежные средства обвиняемого наложен арест на сумму более 16 млн рублей.

Вскоре бизнесмен окажется на скамье подсудимых. Материалы уголовного дела рассмотрит Ленинский районный суд Иркутска.

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