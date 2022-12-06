Больше 50 человек эвакуировали на пожаре в поликлинике Ангарска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подсобное помещение загорелось в подвале поликлиники Ангарска утром 6 декабря. Звонок в пожарно-спасательную службу поступил 9:47. Когда сотрудники МЧС прибыли по адресу, персонал эвакуировал больше 50 пациентов и работников. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 10:16 пожар был ликвидирован на площади 7 квадратных метров. -рассказали в ведомстве. - В результате пожара повреждены стеллаж и вентиляционная шахта. Пострадавших нет.

Государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку в отношении должностных лиц поликлиники, ответственных за пожарную безопасность.

Напомним, сегодня, 6 декабря 2022 года, Иркутск вспоминает жертв страшной авиакатастрофы 1997 года. Ровно 25 лет назад военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» рухнул на жилой дом в микрорайоне Иркутск-2.

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