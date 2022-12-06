Режим повышенной готовности из-за непогоды сняли в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим повышенной готовности, объявленный в Приангарье из-за резкого ухудшения погоды и увеличения количества бытовых пожаров, снят. Об этом сообщают в пресс-службе правительства иркутской области.

- Решение приняли на заседании КЧС под председательством Губернатора Игоря Кобзева. На ближайшие трое суток погода не вызывает беспокойства, - рассказал начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров.

Однако, местами по области ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду, из-за чего системе энергетики и сетевым организациям рекомендовано перейти на усиленный режим работы.

Напомним, под Черемховом полицейские помогли дальнобойщику, который оказался в ловушке. Его тягач заглох, а на улице бушевал 30-градусный мороз. Казалось, что положение безвыходное. К счастью, мимо проезжала машина ДПС. Инспекторы, заметив на обочине большегруз, остановились и предложили довезти водителя до автомагазина.

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