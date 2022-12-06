Четвертая ледовая переправа открыта в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ледовую переправу "Моты - Шаманка" грузоподъемностью 10 тонн открыли в Шелеховском районе. Она стала четвертой в регионе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В регионе для безопасного пересечения водных объектов на минувшей неделе были введены в эксплуатацию три ледовые дороги, они находятся в Казачинско-Ленском районе, - напомнили в ведомстве.

Всего же зимой 2022-2023 года планируется открытие 46 ледовых переправ: 14 - областного и 32 - местного значения.

Напомним, утром 6 декабря в Ангарске пожарные выезжали на тушение подсобного помещения в поликлинике. К счастью, никто не пострадал. Было эвакуировано больше 50 пациентов и работников. Специалисты проводят проверку. Виновные в случившемся должностные лица медучреждения будут привлечены к ответственности.