Резиденция Деда Мороза работает в музее «Тальцы» каждую субботу Фото: архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» поселился Дед Мороз. Его резиденция работает каждую субботу, но принимает детишек зимний кудесник строго с 12:00 до 16:00. Ребята могут рассказать стих или спеть песню и получить похвальную грамоту, а также сделать памятное фото. Оплатить билет посетители могут Пушкинской картой.

- Сам музей работает с 10:00 до 17:00, касса до 16:00, приобрести билеты вы можете на территории музея и в режиме онлайн на официальном сайте, - сообщают в соцсетях архитектурно-этнографического комплекса.

Важно! 31 декабря резиденция Деда Мороза будет закрыта.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о новом "тренде" среди детских садов Бурятии, а также Иркутской области и Забайкалья. Воспитатели просят родителей не наряжать ребят в костюмы супергероев и зарубежных принцесс. Теперь на праздничных елках в почете Машеньки, Елены Прекрасные, а также богатыри и Иваны-Царевичи.

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