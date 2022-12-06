Первый этап демонтажных работ на Усольехимпроме завершили досрочно Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Федеральный экологический оператор досрочно завершил первый этап демонтажных работ на Усольехимпроме. Работы были начаты в мае текущего года и должны были завершиться до апреля 2023-го. Запланированные к сносу 204 «чистых» объекта полностью демонтированы. Всего на территории находятся 300 зданий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Федеральный экологический оператор, Росатом демонстрируют высокую скорость и качество выполнения работ, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Нам это важно как для обеспечения экологической безопасности, так и для развития промышленного потенциала региона. Очень скоро здесь должен появиться Федеральный центр химии, что позволит создать новые рабочие места и придаст мощный толчок для развития Усолья-Сибирского.

Напомним, режим повышенной готовности, объявленный в Приангарье из-за резкого ухудшения погоды, был снят сегодня, 6 декабря. Решение приняли на заседании КЧС под председательством Игоря Кобзева. Несмотря на то, что прогноз погоды на ближайшие дни не вызывает беспокойству, энергетиков просят перейти на усиленный режим работы, так как местами по региону ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

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