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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:18

Суд освободил жителя Иркутска, который угрожал сбросить трехлетнего сына с 14-го этажа

Ему назначили ограничение свободы, но зачли срок отбывания под стражей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Суд освободил жителя Иркутска, который угрожал сбросить трехлетнего сына с 14-го этажа

Суд освободил жителя Иркутска, который угрожал сбросить трехлетнего сына с 14-го этажа

Фото: Андрей СИНЬКОВ

35-летнего иркутянина, который угрожал скинуть с 14-го этажа своего трехлетнего сына Октябрьский районный суд посчитали виновным, но с учетом срока отбывания под стражей, освободил от наказания. Напомним, ранее бывшая жена мужчины подтвердила корреспонденту "КП"-Иркутск", что 29 ноября сибиряка согласно решению суда присяжных оправдали. Сегодня, 6 декабря, было принято окончательное решение по делу.

Громкая история произошла в Иркутске в июле 2021 года. Как сообщали в пресс-службе регионального МВД, мужчина перелез через перила балкона жилого дома на улице 1-ая Советская. На руках у него находился трехлетний сын. Иркутянин грозился, что сбросит его с 14-го этажа и требовал встречи со своей женой.

К счастью, ребенок остался цел, его отец был задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к убийству малолетнего».

Напомним, в Бурятии мужчина убил жену, с которой они воспитывали троих детей. Все произошло в арендованной квартире. Нетрезвый сибиряк решил проучить якобы неверную жену. Он ударял ее кулаками, пинал, а затем схватился за нож.