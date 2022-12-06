Комплексный ремонт жилых домов-памятников впервые проводят в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье впервые проводят комплексный ремонт многоквартирных домов - объектов культурного наследия. Два из них это бывшие кельи Вознесенского мужского монастыря. Еще 4 - в прошлом доходные и жилые дома. Из областного бюджета на проведение работ выделили 41 миллион рублей.

- Работы на памятниках истории и культуры проводятся при полном соблюдении требований федерального закона. Лицензированная организация разработала проектную документацию, ее согласовали и контролируют эксперты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

В следующем году планируется отремонтировать 9 таких домов, для них уже готова документация.

Напомним, федеральный экологический оператор досрочно завершил первый этап демонтажных работ на Усольехимпроме. Работы были начаты в мае текущего года и должны были завершиться до апреля 2023-го. Запланированные к сносу 204 «чистых» объекта полностью демонтированы. Всего на территории находятся 300 зданий.

«Работы на памятниках истории и культуры проводятся при полном соблюдении требований федерального закона. Лицензированная организация разработала проектную документацию, её согласовали и контролируют эксперты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области», – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

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