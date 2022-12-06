Житель Иркутской области под видом покупателя украл иномарку у красноярца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске завершено расследование об угоне машины стоимостью 800 тысяч рублей. Главным подозреваемым оказался 26-летний житель Иркутской области, который якобы намеревался купить иномарку "Тойота Камри" с пробегом. Он встретился с 42-летним владельцем, осмотрел авто и заявил: "Беру". Сибиряки составили договор купли-продажи, в который, как позже выяснилось, преступник внес ложные данные, а затем предложил доехать до банкомата, чтобы обналичить необходимую суму. Об этом сообщают "Тайшет24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Мужчины остановились на парковке и подозреваемый попросил сесть за водительское место, чтобы проверить техническое состояние транспортного средства. После того чего злоумышленник, сев за руль, скрылся с места происшествия, - рассказали в ведомстве.

Вскоре автоугонщика задержали. Оказалось, что ранее он судим не был. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Жителю Приангарья грозит до 7 лет колонии. В настоящее время его поместили под домашний арест.

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