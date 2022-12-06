Жительница Иркутска, расчленившая мужа из-за ссоры, отправится в колонию на 6 лет

Остатки тела она сожгла, чтобы замести следы Фото: СУ СКР по Иркутской области

Суд Иркутска вынес приговор 60-летней жительнице города, которую обвиняют в убийстве. Она зарубила мужа топором, после чего расчленила и сожгла тело. За это ее отправили в колонию общего, а не строгого режима. Об этом сообщает СК и прокуратура Иркутской области.

- В марте 2022 года фигурантка в ходе ссоры со своим бывшим супругом нанесла ему топором не менее трех ударов по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления. С целью скрыть следы, злоумышленница расчленила тело и сожгла останки, - рассказали в ведомствах.

Расследование закончили, после этого прокуратура утвердила обвинение и отправила дело в суд. Сибирячке озвучили приговор: 6 лет колонии общего режима и 1 год ограничения свободы. Это не максимальное наказание по статье за убийство.

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