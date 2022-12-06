Около 100 компаний Иркутской области и Брестской области Республики Беларусь участвуют в b2b переговорах для предпринимателей Приангарья и Беларуси. Фото: пресс-служба ТПП ВС

Около 100 компаний Иркутской области и Брестской области Республики Беларусь участвуют в b2b переговорах биржи контрактов и круглых столах для предпринимателей Приангарья и Беларуси в рамках конференции, которая открылась сегодня в Иркутске. Организатором биржи контактов стала Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при финансовой поддержке центра «Мой Бизнес». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также 6-7 декабря 2022 года проходит официальный визит и Иркутскую область делегации деловых кругов Республики Беларусь во главе с председателем Брестского исполнительного комитета Юрием Шулейко с целью, в частности, развития торгово-экономического сотрудничества. В состав делегации кроме официальных лиц входят руководители компаний из сферы сельского хозяйства, машиностроения, строительных материалов, легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: пресс-служба ТПП ВС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая Биржу контактов отметил, что за последнее время общение с руководством Брестской области Республики Беларусь стало весьма тесным: «Мы создали условия для качественного общения бизнеса, мы в этом заинтересованы так же, как и промышленники, и предприниматели. Если я не звоню раз в неделю губернатор Брестской области Юрию Витольдовичу Шумейко, значит что-то произошло или в Иркутске, или в Бресте. Мир меняется, многие вопросы с учетом международной обстановки становятся сложнее решать. Поэтому сегодняшняя возможность интегрироваться с коллегами - один из вариантов развития событий. Все, кто здесь собрался сегодня, тоже ищут свои варианты развития бизнеса. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег из Беларуси, которые нашли несколько дней, чтобы приехать к нам».

Председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко, приветствуя предпринимательские круги Приангарья, напомнил, что Брестская область, находясь на самом краю Беларуси и охраняет 640 км государственной границы. «Беларусь – одна из самых надежны опор в политике двух государств. Наша делегация из 36 представителей деловых кругов, министерств и ведомств прибыла в Иркутск, чтобы протокольно закрепить результаты нашей деятельности, достигнутые за определенный период».

Президент «Союза ТПП ВС (ИО) Алексей Соболь подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Восточной Сибири также вносит ощутимый вклад в укрепление торгово-экономических отношений между Приангарьем и Беларусью, считая одним из ключевых направлений своей деятельности развитие сотрудничества как межрегионального, так и международного.

В рамках визита делегации деловых кругов Республики Беларусь при взаимодействии Центра «Мой бизнес» и ТПП ВС организованы переговоры для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества и импортозамещения, а также встречи предпринимателей из числа крупного, среднего и и малого бизнеса с руководителями ряда министерств и ведомств Иркутской области.

Организатором биржи контактов стала Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при финансовой поддержке центра «Мой Бизнес». Фото: пресс-служба ТПП ВС

Интерес к общению в b2b формате проявили свыше 60 компаний Иркутской области. Это представители пищевой и обрабатывающей промышленности, крупные региональные торговые сети, сельхозпроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства, производители удобрений для агробизнеса, горнодобывающая отрасль (добыча угля и производство золота), авиазавод и авиакомпания, предприятия ЖКХ и автотранспортные, дорожные службы, инжиниринговые компании, вузы, предприятия сектора легкой промышленности.

Переговорный процесс проходит в отеле Irkutsk City Center (бывший Courtyard by Marriott). Организаторы предусмотрели возможность индивидуальных переговоров в отдельных зонах, а также участие в online формате.