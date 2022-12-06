Деревня и семь СНТ остались без света из-за аварийного отключения около Мельничной Пади

Авария произошла 6 декабря. Фото: Иркутскэнергосбыт

В Иркутской области около Мельничной Пади произошло аварийное отключение электричества. Обесточены оказались деревня Новогрудинина и семь СНТ. Пока что причины аварии не выяснили, на место отправили бригаду рабочих. Об этом сообщает компания "Иркутскэнергосбыт".

- Под отключение попала часть домов в деревне Новогрудинина на улицах Береговая, Березовая, Березовый, Верхний, Железнодорожная, Кедровый, Колхозная, Колхозный, Лесная, Светлая, Центральная, Центральный, а также СНТ Большой Калей, СНТ Гелиос, СНТ Завидово, СНТ Мечта, СНТ Радуга, СНТ Тонус, СНТ Энергетик, - рассказали в пресс-службе.

Ориентировочное время подачи электричества - 20:00 по иркутскому времени. На месте работают специалисты, постараются восстановить работу сети пораньше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08