Сноубордист погиб при сходе лавины на горе Валунной в Иркутской области

Трасса, по которой они спускались, была не оборудована Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Слюдянском районе на горе Валунной произошла трагедия: группа из четырех сноубордистов и трех гидов попала на сход лавины. Одного из них, 40-летнего мужчину, накрыло тоннами снега. Когда на место прибыли спасатели, оказалось, что он погиб. Об этом сообщает СК Иркутской области.

Известно, что трасса, по которой гиды вели сноубордистов, была не оборудована для спусков. Уже сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

- Будет изучена документация по осуществлению турагентской и туроператорской деятельности, а также проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято правовое решение.

По данной статье могут привлечь организацию, которая собрала сноубордистов и повела по опасной трассе.