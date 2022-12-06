На 95% завершили работы по нацпроекту БКД в 2022 году в Иркутской области

На работы потребовалось 12,2 миллиарда рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области подходит к завершению работы объектам нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2022 году. В декабре планируют открыть еще 108 участков дорог, это 365 километров. На выполнение работ потребовалось 12,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- 52 участка расположены на региональных трассах, 56 участков - в крупных городах региона - Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Черемхово и Братске. Одним из важнейших объектов этого года является строительство автомобильной дороги Киренск - Казачинское на участке с 31 по 65 километр, - рассказали в пресс-службе.

Работы по национальному проекту продолжат и в 2023 году. Те трассы, которые по критериям не попадают под федеральную программу, отремонтируют по региональному проекту.