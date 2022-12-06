Штормовое предупреждение из-за ветра 20 м/с 7 декабря объявило МЧС Иркутской области

Спасатели напоминают о мерах безопасности при использовании печного отопления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутской области в очередной раз объявили штормовое предупреждение из-за ураганных ветров. По данным Гидрометцентра, 7 декабря в регионе ветер усилится до 15-20 метров в секунду - по шкале Бофорта, это уже ураган. Также за окном будет бушевать метель. Об этом сообщает МЧС Приангарья.

- Сотрудники МЧС предупреждают о высоком риске возникновения техногенных пожаров в условиях сильного ветра! При морозе и сильном ветре длительная топка печи или камина вредна. Лучше протапливать несколько раз в день в щадящем режиме, - заявили в ведомстве.

В Иркутской области одной из самый частых причин возникновения пожаров в частных домах является неправильное использование печного оборудования или его неисправность. Из-за перегрева происходит тление и дальнейшее возгорание строительных материалов.