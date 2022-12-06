Депутат ЗС Николай Труфанов рассказал о строительстве аэропорта в Бодайбо

Новый аэропорт в Бодайбо построят к концу 2024 года. Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Иркутской области.

ФКУ «Ространсмодернизация» заключило с АО «Ротек» государственный контракт на строительство нового аэропорта в Бодайбо Иркутской области. О значении этого проекта для всего Бодайбинского района рассказал председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов, который представляет в областном парламенте интересы жителей северных территорий.

Новый аэропорт должен быть готов в декабре 2024 года. Контракт предполагает строительство аэродромного комплекса со всей инфраструктурой для грузов и пассажиров.

- Необходимость такого строительства назрела давно. - считает депутат. - Этот вопрос важен и для местных жителей, и для золотодобывающих предприятий, которые работают в Бодайбинском районе.

Проект стал частью федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». Примечательно, что проектная документация была разработана за счёт инвестора, АО «Золотодобывающая компания «Лензолото» - предприятие так же работает в Бодайбинском районе. Новый комплекс сможет принимать более крупные самолеты, такие как Bombardier CRJ200, Sukhoi Superjet 100 и узкофюзеляжные Boeing и Airbus.

- Подрядчик имеет большой опыт в строительстве сложных технологических и инфраструктурных объектов, - пояснил Николай Труфанов. - Когда заработает новый аэропорт, планируется запустить рейсы в Новосибирск и Красноярск.