Депутат ЗС Дмитрий Тютрин поздравил с юбилеем школу в Ангарске

Депутат ЗС Дмитрий Тютрин поздравил коллектив школы №31 с юбилеем. Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Иркутской области.
Первых учеников общеобразовательная школа в 72 квартале города Ангарска приняла в 1962 году. Выпускники её живут и работают по всей стране, а сейчас в классы ежедневно приходит более 760 человек, в том числе 80 первоклашек. Известна школа не только талантливыми учениками, но и своей футбольной командой.
В честь круглой даты прошёл праздничный концерт во Дворце творчества детей и молодёжи. Во время торжественной части коллектив поздравил заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Тютрин. Он передал благодарность председателя Законодательного Собрания Иркутской области заместителю директора школы по административно-хозяйственной работе Ларисе Хомколовой.