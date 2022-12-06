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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:14

Депутат ЗС Дмитрий Тютрин поздравил с юбилеем школу в Ангарске

Общеобразовательной школе №31 исполнилось 60 лет
Надежда ИВАНОВА
Депутат ЗС Дмитрий Тютрин поздравил коллектив школы №31 с юбилеем. Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Иркутской области.

Депутат ЗС Дмитрий Тютрин поздравил коллектив школы №31 с юбилеем. Фото: предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Иркутской области.

Первых учеников общеобразовательная школа в 72 квартале города Ангарска приняла в 1962 году. Выпускники её живут и работают по всей стране, а сейчас в классы ежедневно приходит более 760 человек, в том числе 80 первоклашек. Известна школа не только талантливыми учениками, но и своей футбольной командой.

В честь круглой даты прошёл праздничный концерт во Дворце творчества детей и молодёжи. Во время торжественной части коллектив поздравил заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Дмитрий Тютрин. Он передал благодарность председателя Законодательного Собрания Иркутской области заместителю директора школы по административно-хозяйственной работе Ларисе Хомколовой.