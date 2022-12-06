Индексацию зарплат бюджетников могут провести в Иркутской области в 2023 году

Президент России поручил провести в регионах индексацию уже в январе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос индексации зарплат сотрудникам бюджетных организаций обсудят в декабре 2022 года в Иркутской области. Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заявил, что в следующем году могут провести индексацию. Министерство труда должно представить предложение как правильно рассчитать зарплаты. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Вопрос будет рассмотрен совместно со сторонами социального партнерства региона на очередном заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области, которое состоится до конца 2022 года, - объяснили в пресс-службе.

Напомним, соответствующее распоряжение для правительств регионов дал президент России Владимир Путин. Он поручил провести индексацию уже в январе 2023 года.

Поясним, индексация - это повышение объема выплаты с учетом подорожания продуктов питания и услуг.