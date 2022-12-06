Ресурсный центр для волонтеров открыли 5 декабря в Иркутской области

Во время мероприятия провели награждение активных волонтеров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области открыли ресурсный центр волонтеров "Добро на Байкале" во время официального мероприятия. Проект реализовали в рамке программы "Социальная активность" национального проекта "Образование". Активное участие в создании центра приняла Росмолодежь. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Здесь можно проводить общие встречи, мероприятия, придумывать и готовить различные акции, обмениваться опытом и многое другое. Мы рады поддерживать и сопровождать наших волонтеров, - рассказал в пресс-службе.

Волонтеры и общественники провели круглый стол, во время которого подвели итоги работы организаций, а также поставили цели на 2023 год. Также наградили активистов, которые приняли участие в разных акциях.

Отметим, добровольцы занимаются проблемами экологии, социальной поддержки, сохранения исторической памяти.