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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:41

Ресурсный центр для волонтеров открыли 5 декабря в Иркутской области

Уже сейчас общественники подвели итоги года и наметили цели на следующий
Дарья БОЛЕСОВА
Во время мероприятия провели награждение активных волонтеров

Во время мероприятия провели награждение активных волонтеров

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области открыли ресурсный центр волонтеров "Добро на Байкале" во время официального мероприятия. Проект реализовали в рамке программы "Социальная активность" национального проекта "Образование". Активное участие в создании центра приняла Росмолодежь. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Здесь можно проводить общие встречи, мероприятия, придумывать и готовить различные акции, обмениваться опытом и многое другое. Мы рады поддерживать и сопровождать наших волонтеров, - рассказал в пресс-службе.

Волонтеры и общественники провели круглый стол, во время которого подвели итоги работы организаций, а также поставили цели на 2023 год. Также наградили активистов, которые приняли участие в разных акциях.

Отметим, добровольцы занимаются проблемами экологии, социальной поддержки, сохранения исторической памяти.