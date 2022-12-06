Ход ремонта путепровода на Джамбула проверили общественники и мэр Иркутска

Ремонт путепровода на Джамбула проверил мэр Иркутска вместе с общественниками. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Путепровод на улице Джамбула в Иркутске реконструируется с 2019 года. В ноябре был закончен третий этап работ и начался четвертый, завершающий. В результате эта дорога станет шестиполосной, с выделенными полосами для общественного транспорта. Проверки качества работ проходят постоянно. На этот раз на месте побывал мэр Иркутска Руслан Болотов и представители нескольких общественных организаций.

– Сейчас на производственной базе сбираются металлоконструкции главных балок пролетных строений.– рассказал главный инженер АО «Дорожник» Павел Ляхов. - В основном монтаж проводим ночью, чтобы не затруднять движение транспортного потока. После устройства главных балок нам предстоит сварка ортотропных плит, и, соответственно, мостовое полотно будет полностью готово. Останется выполнить асфальтирование проезжей части путепровода и подходов к нему.

– То, что ремонт выполняют по частям, а не с полным перекрытием, – это правильное решение, которое позволило сохранить движение на этом участке и не привести к коллапсу, – прокомментировал администратор сообщества автомобилистов «ДТП 38RUS Иркутск» Альберт Туманов.

– Поговорил с главным инженером подрядной организации и узнал, что запас прочности у конструкций – более 50 лет. Нагрузка на путепровод колоссальная, поэтому сдачу этого объекта горожане очень ждут, – поделился руководитель парка технических видов спорта Иркутска Михаил Кудрявцев.

– Сегодня подрядчиком полностью закуплен металл, его уже доставили в Иркутск. На производственной базе идет монтаж конструкций, а в ночное время их будут собирать здесь, на площадке. С железнодорожниками достигнуты договоренности по «технологическим окнам». Продолжим контролировать работы вместе с общественниками. Объект значимый для города, важно, чтобы он был сдан в срок, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.