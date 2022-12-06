Выставка “В память о Козаре” открылась в Иркутске

Выставка, посвящённая событиям в Козаре, открылась в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новая экспозиция открылась в отделе истории городского музея им. А.М. Сибирякова. Называется она «В память о Козаре» и посвящена событиям Второй мировой войны - одному из самых кровопролитных сражений вблизи города Приедора, который сейчас находится на территории Сербской республики, а в то время был частью Хорватии. Приедор - город-побратим Иркутска и его глава, Слободан Явор, в честь открытия выставки отправил телеграмму, в которой поблагодарил мэра Руслана Болотова и всех иркутян.

– Идея провести эту выставку в Иркутске родилась во время нашего визита в город-побратим Приедор в мае этого года, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов на церемонии открытия. – Сохранение исторической правды – одна из точек соприкосновения между нашими муниципалитетами. Важно, чтобы дружественные связи сохранялись, передавались из поколения в поколение. Благодарю сотрудников музеев в Национальном парке «Козара» и в городе Приедоре, а также наш музей истории города Иркутска за создание экспозиции.

Посетители смогут посмотреть архивные фотографии и документы периода битвы, подлинное вооружение и снаряжение немецкой армии и ее союзников, югославских партизан и советских воинов – освободителей, коллекцию орденов и медалей того времени. Материалы предоставили фонды музея истории им. А.М. Сибирякова, иркутяне из своих частных коллекций, музей жертв геноцида в Белграде.

Выставка будет работать до 20 декабря. Студенты могут посетить экспозицию по «Пушкинской карте». Предусмотрен бесплатный вход для военнослужащих, детей бойцов, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции, а также в последний четверг каждого месяца – для всех желающих.