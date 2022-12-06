Приговор машинисту электровоза, из-за которого погиб ребенок, вынес суд Братска

Против машиниста возбудили уголовное дело за бездействие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2018 году Иркутскую область потрясла трагическая новость о смерти мальчика на железнодорожных путях в Братске. Он вместе с другом пересекал пути, когда на них наехала электричка - друг погибшего мальчика смог выжить, но получил серьезные травмы. 6 декабря 2022 года машинисту вынесли приговор. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

- В результате бездействия подсудимого, выразившегося в отсутствии своевременной подачи звукового сигнала и применения экстренного торможения, локомотивом были травмированы двое малолетних мальчиков, которые находились на железнодорожных путях. Один из пострадавших скончался на месте, второму был причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомстве.

Против машиниста, жителя Железногорск-Илимска, возбудили уголовное дело за бездействие в этой ситуации. Суд наконец-то озвучил свое решение: сибиряк отправится в колонию-поселение на 2 года. Приговор еще в силу не вступил.