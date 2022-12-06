Рейды по охране сосен и елей в лесах Иркутской области проведут в канун Нового года

Штраф за рубку леса для юрлица достигает 400 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профилактическая операция "Метелица" пройдет в Иркутской области перед Новым годом. Ее целью станет сохранение хвойных лесов региона от незаконной вырубки, как со стороны частных лиц, так и со стороны тех, кто потом продает елки. Об этом сообщает министерство лесного комплекса региона.

- В предновогодний период и до 10 января будет усилен лесной надзор для охраны елей и других хвойных пород от незаконных рубок, - рассказали в ведомстве.

За незаконную рубку леса предусмотрены наказания, в том числе штрафы. Например, если гражданин срубил елку и понес ее себе домой, он отдаст за нарушение 3-4 тысячи рублей. Для должностного лица штраф уже серьезнее - от 20 до 40 тысяч рублей. А для юридического - 300-400 тысяч рублей.