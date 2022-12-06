Землетрясение на границе Бурятии и Монголии зафиксировали ученые 6 декабря

Толчки ощутили жители Бурятии. Фото: Байкальский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН.

Специалисты зафиксировали землетрясение на границе Бурятии и Монголии, эпицентр оказался возле горы Мунку-Сардык. Она расположена у озера Хубсугул. Об этом сообщает Байкальский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба РАН.

По данным специалистов, энергетический класс землетрясения - 12,3, 6,3 балла. В Иркутской области сила толчков - 2 балла, считается незначительной. Такую информацию дали в МЧС Приангарья.

А вот в Бурятии в нескольких поселках разных районах республики сообщили об ощутимых вибрациях земли, в том числе в населенных пунктах Туран, Монды, Сорок и других.

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