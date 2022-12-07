Необычное имя выбрали для козлика в иркутском Зоосаде

Ушастого козлика в иркутском Зоосаде назвали Йодой. Фото: Иркутский Зоосад

Ушастое прибавление - так сотрудники Зоосада в Иркутске назвали новорожденного малыша козы Милки. В социальных сетях зоопарка подписчикам предложили побороться за самый лучший вариант имени для козленка. Спустя несколько недель стал известен победитель соревнования.

- За сходство с известным персонажем космической саги "Звездные войны" мы назвали малыша Йодой, - делятся в соцсетях Зоосада.

Также посетители предлагали: Милкивэй, Чуня, Ушастик, Федор и Мартин.

К слову, козлик также может похвастаться необычным окрасом. Большая часть его тела - черная, выделяются только белые ушки и копытца.